Договоренности в рамках программы NASA «Артемида» касаются принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Они содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе.
В частности, программа предполагает создание окололунной станции и высадку на поверхность Луны человека.
Ранее, 13 октября, соглашения об участии в «Artemis» подписали семь стран: Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Россия не присоединилась к программе, поскольку она, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, является «американоцентричной».
При этом ранее в 2020 году депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина «все дальше от космоса, потому что промышленность стоит, экономика в стагнации… а предприятия убиты», а гендиректор украинского ведущего ракетно-космического предприятия "Южмаш" Сергей Войт отметил, что завод потерял 206 млн гривен (531 млн рублей) из-за разрыва контрактов с Россией.