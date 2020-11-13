Украина стала девятой страной, присоединившейся к космической программе США «Артемида». Об этом сообщило Государственное космическое агентство Украины 13 ноября

Договоренности в рамках программы NASA «Артемида» касаются принципов сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Они содержат набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках их участия в программе.

Вопреки России и под присмотром США. Как умирает украинский космос © yuzhmash.com | yuzhmash.com | Перейти в фотобанк

Ранее, 13 октября, соглашения об участии в «Artemis» подписали семь стран: Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Россия не присоединилась к программе, поскольку она, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, является «американоцентричной».

При этом ранее в 2020 году депутат Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Украина «все дальше от космоса, потому что промышленность стоит, экономика в стагнации… а предприятия убиты», а гендиректор украинского ведущего ракетно-космического предприятия "Южмаш" Сергей Войт отметил, что завод потерял 206 млн гривен (531 млн рублей) из-за разрыва контрактов с Россией.