Украинские пропагандисты не справляются со своей работой, большинство граждан страны их не слушает, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter 12 ноября

Самым ярым украинским «патриотам», среди которых он назвал экс-депутата Верховной Рады из Львова Ирину Фарион и писательницу Ларису Ницой — они обе известны своей истерической русофобией.

«По опросу Киевского Института социологии, лишь 41% украинцев хотел бы вступления страны в НАТО, а 37 % — против. 56.6% уверены, что Украина в итоге улучшит отношения с Россией. И это при бешеной пропаганде против России и за НАТО! Фарион и Ницой пора в эмиграцию из такой Украины», — уверен сенатор.

Ницой, Фарион и националисты-радикалы: кто попал в список санкций РФ © Александр Астафьев | Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

Фарион, баллотировавшаяся от неонацистской партии «Свобода» в одномандатном округе №116 Львовской области, смогла набрать лишь 10,35% голосов избирателей. За нее проголосовали 9022 человека.

Ницой, баллотировавшаяся в округе №117 от «Народного руха Украины», заручилась поддержкой 3533 избирателей (4,58% голосов).