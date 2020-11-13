Самым ярым украинским «патриотам», среди которых он назвал экс-депутата Верховной Рады из Львова Ирину Фарион и писательницу Ларису Ницой — они обе известны своей истерической русофобией.
«По опросу Киевского Института социологии, лишь 41% украинцев хотел бы вступления страны в НАТО, а 37 % — против. 56.6% уверены, что Украина в итоге улучшит отношения с Россией. И это при бешеной пропаганде против России и за НАТО! Фарион и Ницой пора в эмиграцию из такой Украины», — уверен сенатор.
В 2019 году Ницой и Фарион потерпели поражение на выборах в украинский парламент.
Фарион, баллотировавшаяся от неонацистской партии «Свобода» в одномандатном округе №116 Львовской области, смогла набрать лишь 10,35% голосов избирателей. За нее проголосовали 9022 человека.
Ницой, баллотировавшаяся в округе №117 от «Народного руха Украины», заручилась поддержкой 3533 избирателей (4,58% голосов).