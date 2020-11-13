Экс-участница украинской группы ВИА Гра Анна Седокова публично обратилась к своему третьему супругу спортсмену Янису Тимме, с которым в браке несколько месяцев, с обещанием верности. Запись артистка сделала у себя в Instagram 13 ноября

«Вместе до конца, что бы ни случилось. Я верю в тебя, больше чем в себя. Потому что твоя вера в нас бесконечна», — написала певица признание у себя в сети.

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«Хотелось бы и мне сохранить категоричность в делах сердечных. Но увы. Сказать "до конца" язык не повернётся», «В очередной раз одни фильтры… И в очередной раз бесконечно мой бог на всю жизнь вместе навсегда…», «До какого конца… до следующего которого найдешь!!?? Не смеши!», — отреагировали пользователи.

Однако не смотря на регулярную дозу хейта от подписчиков, Седокова пожелала им не бояться быть ярче и быть собой, не оглядываясь на критику и упреки.

Нынешний супруг певицы — латвийский баскетболист Янис Тимма, он играет в подмосковной команде «Химки». Спортсмен сделал своей избраннице предложение, не смотря на большую разницу в возрасте: ей 37 лет, ему — 28, и наличие у Седоковой троих детей от предыдущих браков с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским.

Пара живет в Москве вместе с двумя детьми артистки, еще одна дочь украинской певицы проживает в США со своим отцом.