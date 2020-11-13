По мнению Баканова, процесс реформирования СБУ слишком политизирован и не ставит целью благополучие государства.
Он сказал, что законопроект, который был зарегистрирован в октябре парламентским комитетом по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки под №3196-Д, далек от первоначального варианта и разрабатывался без участия представителей СБУ.
«Такая "реформа безопасности" не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента… Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы», — заявил глава ведомства.
По словам Баканова, Украине на государственном уровне повредит отстранение СБУ от расследования экономических вопросов и лишение функций досудебного расследования преступлений.
«Вопрос не в том, какие полномочия есть или будут у СБУ, а в том, как ими пользуются. Злоупотреблять теоретически можно много где. Но ведь мы не лишаем реанимации дефибрилляторов только потому, что ими можно убить?» — сказал он.
Ранее, в марте, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196).
Проект подготовили представители СБУ. Рада отправила законопроект в комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на доработку.