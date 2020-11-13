Журналиста Дмитрия Гордона попросили ударить боксера Александра Усика при встрече. Об этом Гордону написали его подписчики в Instagram, передает издание «Факты»

Ранее Дмитрий Гордон пообедал с главным тренером футбольной сборной Украины Андреем Шевченко и боксером-супертяжеловесом Александром Усиком. Фото, сделанное на встрече, он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Три богатыря. После обеда с Андреем Шевченко и Александром Усиком», — подписал опубликованный кадр Гордон.

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Гордон в комментариях назвал предложение подписчика «дерзким».