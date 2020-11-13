Ранее Дмитрий Гордон пообедал с главным тренером футбольной сборной Украины Андреем Шевченко и боксером-супертяжеловесом Александром Усиком. Фото, сделанное на встрече, он опубликовал на своей странице в соцсети.
«Три богатыря. После обеда с Андреем Шевченко и Александром Усиком», — подписал опубликованный кадр Гордон.
В комментариях подписчики журналиста стали сравнивать, кто же выглядит «мощнее» — он или Усик, а кто-то и вовсе выступил с неожиданным предложением: «Дмитрий, ударьте Усика».
Гордон в комментариях назвал предложение подписчика «дерзким».