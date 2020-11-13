Отмечается, что накануне состоялась онлайн-встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем.
«Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро», — отметил Шмыгаль.
Также речь идет о подготовке месторождений минералов из стратегического перечня ЕС в 2021 году к аукциону.
Шмыгаль предложил рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы.