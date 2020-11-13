Европейский банк реконструкции и развития готов выделить Украине около 200 миллионов евро на изучение запасов полезных ископаемых. Об этом 13 ноября сообщается на сайте Кабинета министров Украины

Отмечается, что накануне состоялась онлайн-встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем. «Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро», — отметил Шмыгаль. Украина потеряла триллион долларов ВВП — Шмыгаль © CC0, Pixabay Шмыгаль предложил рассмотреть возможность строительства на территории Украины завода по производству аккумуляторов для электрокаров или производства электроавтобусов, которые могли бы поставляться в страны Европы.