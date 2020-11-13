«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, которые есть на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», — подчернул премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что председатели облгосадминистраций должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков отметил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.
По итогам совещания Госпродпотребслужбе совместно с Национальной полицией поручено проверять, как соблюдаются противоэпидемические мероприятия в небольших магазинах и на продуктовых рынках.