Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что у мэров нет полномочий отменять карантин в отдельных городах и под карантин выходного дня подпадают все субъекты хозяйствования, упомянутые в указе правительства. Об этом он заявил 13 ноября на совещании с руководителями областей по ситуации с распространением COVID-19

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, которые есть на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», — подчернул премьер-министр.

Украина потеряла триллион долларов ВВП — Шмыгаль © CC0, Pixabay

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков отметил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По итогам совещания Госпродпотребслужбе совместно с Национальной полицией поручено проверять, как соблюдаются противоэпидемические мероприятия в небольших магазинах и на продуктовых рынках.