Жительница Киева Нинель Комарова закатила скандал сотрудникам 5-звездочного отеля в Египте Sunrise Arabian Beach, которые из 8 ресторанов оставили только 1, что не только создало столпотворение, но и многократно повысило риск заразиться коронавирусом. Гневный пост украинка выложила на днях в Facebook

«Людей много, столы не успевают дезинфицировать, сервировки никакой, можете представить — столовые приборы лежат просто в открытом доступе на многоразовой салфетке. Пыль, брызги проходящих туристов — все беспрепятственно летит и оседает на вилках, ножах», — написала Комарова.

Девушку возмутило и то, что персонал отеля носит маски не на лице, а на подбородке, а гостиничный врач работает только платно и всего 2 часа в день. Коронавирус не помеха: на Закарпатье с размахом отпраздновали День св. Мартина — видео © скриншот mukachevo.net/YouTube

Но больше всего киевлянку поразил тот факт, что тест на коронавирус у туристов берут по прилете, а результат сообщают только через день. Комарова даже рассказала случай, как одной из женщин в ее отеле пришел положительный результат, после чего за 10 долларов персонал ей все равно позволял выходить из номера и даже ходить купаться.

«Вы не были в украинских несетевых отелях. К примеру, отель "Крещатик 4*", там никто вообще никаких дезинфекций не проводит, и температуру вообще никому не меряют», «Удивляют комментарии, пусть в Затоку едет, нечего шастать, нашлась королева», «Сидите дома, вот и все», — ответили подписчики.

К слову, турецкие авиакомпании устроили распродажу авиабилетов по низким ценам в города Турции из Украины. Цены стартуют от 24 евро (2200 руб.) в одну сторону.

Между тем на Украине более полумиллиона зараженных коронавирусом, причем их число стремительно растет, только за последние сутки выявлено почти 12 тысяч новых случаев. Более 9 тысяч жителей Украины умерли, не справившись с вирусом.