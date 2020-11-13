Спикер Рады Дмитрий Разумков, который заболел COVID-19, рассказал о состоянии своего здоровья и выразил надежду, что вице-спикер Елена Кондратюк справится с обязанностями, пока его не будет на месте. Об этом 13 ноября он написал в Facebook

«Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально. Выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений», — заявил он.

Украинского министра «отфутболили» в Казахстане за подлог © Facebook Владислав Криклий

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

Также заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер Рады Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все они находятся на самоизоляции.

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом на Украине ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.