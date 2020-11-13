«Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально. Выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений», — заявил он.
По его словам, ситуация с распространением СОVID-19 на Украине сложная, но выразил уверенность, что коллеги по Раде вместе с Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.
Также заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер Рады Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все они находятся на самоизоляции.
Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом на Украине ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.