Украинский «План совместных действий» по урегулированию ситуации в Донбассе может стать предпосылкой для встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в интервью ТСН 12 ноября заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук

Кравчук указал Порошенко на «огромную ошибку» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я сказал, что это ("План совместных действий" — ред.) является, среди прочего, предпосылкой. А сам план имеет более широкую задачу — обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас», — отметил Кравчук.

Он также отметил, что на видеоконференции политических советников 13 ноября станет понятно, пройдет ли саммит в текущем году. Ранее Кравчук заявил, что подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для ТКГ предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризировать ДНР и ЛНР в начале 2021 года.

По мнению украинской стороны, это должно создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, именно этот план будет ключевой темой переговоров советников «нормандского формата».