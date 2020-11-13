Санду добавила, что в Республике около 25% людей, для которых русский язык родной.
«Я буду делать все для того, чтобы мы нашли дополнительные деньги для того, чтобы все этнические группы могли учить родной язык», — сказала она.
Политик уточнила, что говорит о русских, гагаузах и болгарах.
В то же время власти, по ее словам, «должны делать все для того, чтобы учить и государственный румынский язык».
Напомним, Конституционный суд Молдавии в 2013 году признала румынский государственным языком страны вопреки тому, что в конституции госязыком обозначен молдавский.
Судьи КС решили, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией страны.