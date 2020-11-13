Тернопольский предприниматель Тарас Ковальчук решил создать религиозную организацию и переоформить свои учреждения общепита, чтобы избежать ограничений на работу в связи с карантином выходного дня. Он поделился идеей 12 ноября в Facebook

Украинский гипермаркет нашел необычный способ обойти карантин - глава Минздрава в ярости © Facebook, Максим Степанов

Он отметил, что пикеты и протесты в течение недели не подействовали, и удивил аудиторию новым вариантом, как можно избежать карантина выходного дня.

«Сегодня, 12.11.2020, десять единомышленников на общем собрании проголосовали о создании религиозной организации "Братство Лысых" и утверждении устава. Поэтому в эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, "Леливи" — трапезная, "Лысый" — храм», — сообщил Ковальчук.

Бизнесмен сослался на статью 35 Конституции Украины о том, что каждый имеет право на свободу вероисповедания и ведение религиозной деятельности.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня, который продлится до конца месяца.

Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт.