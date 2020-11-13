Заслуженная артистка Белоруссии, проживающая в России, Анжелика Агурбаш выступила на церемонии премии «Первая леди» в Москве, где поддержала белорусскую оппозицию, выступающую против президента Александра Лукашенко, сообщают «Дни.ру» 13 ноября

Актер Гостюхин описал, что будет, если белорусская оппозиция придет к власти © REUTERS, Stringer

«Всегда мир и Вселенная будет на стороне правды и стороне справедливости», — заявила звезда.

Певица неоднократно была замечена у посольства Белоруссии в Москве, где пикетировала против Александра Лукашенко.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в республике прошли выборы президента. По данным ЦИК за действующего главу государства проголосовали более 80% граждан, а за его главную конкурентку Светлану Тихановскую около 10%.

После чего лидер оппозиции создала Координационный совет (КС), с помощью которого оппозиция рассчитывала передать власть от Лукашенко к Тихановской. По факту деятельности этой организации было заведено уголовное дело, а глава КС бежала в Литву, откуда до сих пор руководит протестами.