Снимок, гуляющий в сети в последнее время, где больной коронавирусом лидер Украины Владимир Зеленский стоит якобы с врачами из больницы «Феофания» без маски был сделан в 2016 году. Об этом стало известно из поста Первого медицинского центра Тель-Авива в Facebook, пишет «КП в Украине» 13 ноября

А болен ли Зеленский? Фото президента Украины с врачами вызвало вопросы © president.gov.ua Юрий Богданов. На что многие пользователи очень эмоционально отреагировали, в частности, люди обратили внимание на то, что на снимке ни медики, ни Зеленский не надели маски, а многих снимок вообще заставил усомниться, болен ли президент.

Позже выяснилось, что фотография была сделана во время гастролей Студии «Квартал 95» в Израиле. Снимок до сих пор висит на стене Первого медицинского центра Тель-Авива в Facebook, датируется он 14 ноября 2016 года.

«Хороший человек — это не профессия, не национальность, не политика, это способ жизни…» — гласит комментарий медцентра к снимку.

Известно также, что во время гастролей актеры «Квартала» тогда обследовались в этой клинике.

О диагнозе президента Владимира Зеленского стало известно 9 ноября, на следующий день главу государства госпитализировали.

Всего же на Украине более 500 тысяч подхвативших COVID-19, причем с каждым днем новых зараженных все больше. Только за последние сутки в стране выявлено почти 12 тысяч новых случаев.

Не обошел вирус стороной и представителей власти, помимо Зеленского положительный тест на коронавирус сдали спикеры Верховной Рады Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков, а среди парламентариев 75 заболевших депутатов и 77 сотрудников аппарата Рады.