Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что позиция властей по ситуации в Белоруссии остается неизменной. Об этом сообщает РИА Новости 13 ноября

«Позиция не изменилась, он же (Небензя. — Ред.) не один с ней встречался… Наш полпред вместе со своими коллегами проводит мероприятия, если в них участвуют такие, как Тихановская, также в рамках своей деятельности он принимает участие в мероприятиях. Это не личная встреча. В этом плане (в позиции РФ по Белоруссии. — Ред.) ничего нового нет», — отметил Песков.

Тихановская поздравила Байдена с победой и намекнула на встречу © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Василий Небензя рассказал об участии в организованной в ООН встрече членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии (т. е. в неформальной обстановке и гибких процедурных рамках).

На встрече Небензя общался в том числе с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. По его словам, РФ готова разговаривать со всеми и «никому не отказывает в слове».

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.