В переговорах с украинской стороной Кишинев просил разрешить установить совместные пункты пропуска на приднестровско-украинской границе, рассказала экс-премьер Молдавии Майя Санду в интервью Дмитрию Гордону

«Мы разговаривали с руководителями Украины еще в прошлом году, в том числе и о том, чтобы помочь нам бороться с контрабандой, мы говорили об общих пунктах [пропуска] на границе. Это, наверное, самое главное, что может сделать Украина», — сказала Санду.

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По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, бывший премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обойдя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур.