В связи с блокировкой фильма о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе на YouTube в МИД призывают администрацию хостинга отказаться от модерации, основанной на политических мотивах. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова 13 ноября в ходе еженедельного брифинга, передает РИА Новости

«Мы призываем администрацию YouTube пересмотреть свое решение и в целом отказаться от подобной политически мотивированной модерации. Такими действиями хостинг нарушает право своей аудитории искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ», — сказала Захарова.

YouTube удалил фильм-расследование о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом © flickr.com, Mark Lovick Андрея Лактионова «Суицид международного масштаба: неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом».

В фильме поднят вопрос о причинах смерти украинского летчика Владислава Волошина, одного из подозреваемых по делу о крушении рейса MH-17. Согласно версии украинских властей, он совершил суицид, дело было закрыто. Создатели фильма отмечают, что реальные причины гибели Волошина остаются неустановленными, из-за того что его тело было кремировано в сжатые сроки.

Модераторы YouTube признали фильм «нарушающим принципы и правила платформы» и изъяли его ещё до премьеры.

После того как Роскомнадзор обратился к Google с требованием не подвергать российское СМИ политической цензуре, доступ был разблокирован.