Отмечается, что возле стен здания или на территории уже нет никаких признаков работы специальных служб.
Ранее Рада поддержала в первом чтении законопроект об ответственности за фейковые минирования. За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва или поджога будут наказывать лишением свободы от 2-х до 6-ти лет. Кроме этого, у нарушителя также могут конфисковать имущество.
Если то же самое нарушение совершено повторно или объектами ложного минирования стали критически важные объекты инфраструктуры, злоумышленникам грозит лишение свободы от 4 до 8 лет с возможной конфискацией.