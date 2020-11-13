Полицейские не нашли взрывчатку в здании украинского парламента, после чего Верховная Рада продолжила работать в штатном режиме. Об этом 13 ноября сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

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