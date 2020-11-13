Переизбранный на пост мэра Киева Виталий Кличко отдыхает в Египте. Об этом сообщает 13 ноября Strana.ua со ссылкой на собственные источники

По информации издания, мэр украинской столицы, получив отрицательный результат теста на коронавирус, отправился в Египет. Сейчас, как сообщает СМИ, он занимается кайтсерфингом неподалеку от Хургады.

Издание отмечает, что после объявления результатов местных выборов на Украине 6 ноября Виталий Кличко не появлялся на радио и телевидении. К тому же, он не прокомментировал введение карантина выходного дня.

Кличко отреагировал на свою победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

При этом сам мэр не поделился с аудиторией, чем сейчас занимается.

Ранее, в день местных выборов, 25 октября, Кличко объявил, что заразился коронавирусом.

Помимо него, за пост мэра боролись шоумен и волонтер Сергей Притула и депутат парламента от «Слуги народа» Ирина Верещук. Кличко победил в первом туре: его поддержали 50,5% (365 тысяч) избирателей.