Мужчина решил покурить прямо в вагоне киевского метрополитена, после чего вышел на своей остановке. Об этом 13 ноября сообщило издание Znaj.ua

В Киеве полураздетая «волчица» станцевала в метро - видео © Yu Nguyen / flickr

Отмечается, что люди не сделали ему замечание, а только снимали инцидент на камеры смартфонов.

Также отмечается, что это уже не первый случай, когда люди курят прямо в вагоне метрополитена или на станциях. При этом сотрудники метрополитена и полиция не всегда успевают отреагировать на происходящее.