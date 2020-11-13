«Мужчина в Киеве зашел в вагон, и видимо, дорога показалась для него слишком длинной. Не выдержав такого "напряжения", он решил закурить в метрополитене. Доехав до нужной остановки, станции метро "Выдубичи", он покинул вагон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что люди не сделали ему замечание, а только снимали инцидент на камеры смартфонов.
Также отмечается, что это уже не первый случай, когда люди курят прямо в вагоне метрополитена или на станциях. При этом сотрудники метрополитена и полиция не всегда успевают отреагировать на происходящее.