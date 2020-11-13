Больницы в Полтавской области загружены на 86%, медиков не хватает, пациенты дышат кислородом по очереди, а тела скончавшихся от осложнений коронавируса пациентов некому вывозить. Об этом 13 ноября сообщает OBOZREVATEL

Главврач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказал, что «легких» пациентов уже не берут.

«У нас происходит сортировка. Больные в состоянии легкой и средней тяжести отправляются домой под наблюдение семейного врача. Берем только тяжелых — тех, кому понадобится кислород… Как правило, это пациенты-диабетики, в частности инсулинозависимые, со стентами или кому меняли клапан на сердце. Опыт показывает, что при интоксикации у таких людей могут быть серьезные осложнения», — заявил Глебов.

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии.

Коронавирусом также заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все они находятся на самоизоляции.

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом на Украине ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.