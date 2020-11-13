Житель Харькова угрожает полицейским, которые пришли к нему с обыском, гранатой. Об этом 13 ноября сообщается на сайте местной полиции

Около 09.00 (10.00 мск) сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к дому жителя района проводить санкционированный обыск. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и, отсоединив чеку, угрожает ее взорвать.

С гранатою в кармане, с чекою в руке. Взрывное лето на Украине © commons.wikimedia.org, Samo8383

В городе ввели операцию «Гром».

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил за легализацию оружия для украинцев. По его словам, бандит оружие всегда найдет, а честный человек себя защитить не сможет. При этом он подчеркнул, что должен быть строгий контроль и учет.