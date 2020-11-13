Член партии «Голос» Юрий Богданов опубликовал на своей странице в Facebook снимок, где президент Украины Владимир Зеленский стоит в компании врачей. Предположительно, фото сделано 12 ноября в больнице «Феофания», где лечится от COVID-19 глава государства

На снимке Зеленский в том же свитере, что и на видео, которое появилось за пару часов до публикации Богданова на официальном канале главы государства. Позже депутат «Голоса» удалил пост, но отдельные пользователи сохранили скриншот эмоциональной реакции Богданова на фото Зеленского.

Пока запись была доступна подписчикам, они активно комментировали снимок. В частности, люди обратили внимание на то, что зараженный коронавирусом президент и врачи рядом с ним не соблюдают социальную дистанцию и даже не надели маски. Все это заставило подписчиков усомниться в реальности диагноза президента. В соцсетях заметили странную деталь под брюками Зеленского © пресс-служба президента Украины

Не обошлось и без шуток о людях в белых халатах, охраняющих пациентов в рубашках с длинными рукавами и шутливых подписей «И тебя вылечат».

Некоторые подписчики обратили внимание, что в руках президент держит что-то очень похожее на верхнюю одежду.