На снимке Зеленский в том же свитере, что и на видео, которое появилось за пару часов до публикации Богданова на официальном канале главы государства. Позже депутат «Голоса» удалил пост, но отдельные пользователи сохранили скриншот эмоциональной реакции Богданова на фото Зеленского.

А болен ли Зеленский? Фото президента Украины с врачами вызвало вопросы
© Богданов/Фейсбук

Пока запись была доступна подписчикам, они активно комментировали снимок. В частности, люди обратили внимание на то, что зараженный коронавирусом президент и врачи рядом с ним не соблюдают социальную дистанцию и даже не надели маски. Все это заставило подписчиков усомниться в реальности диагноза президента.

В соцсетях заметили странную деталь под брюками Зеленского
В соцсетях заметили странную деталь под брюками Зеленского
© пресс-служба президента Украины

Не обошлось и без шуток о людях в белых халатах, охраняющих пациентов в рубашках с длинными рукавами и шутливых подписей «И тебя вылечат».

Некоторые подписчики обратили внимание, что в руках президент держит что-то очень похожее на верхнюю одежду.