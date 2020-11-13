Политолог, директор Института политических исследований, генеральный секретарь Российско-турецкого общественного форума

Сергей Александрович Марков родился 18 апреля 1958 года в городе Дубна Московской области.

В 1974-1977 обучался в Московском авиационном институте на факультете «Летательные аппараты».

С 1977 по 1980 г. проходил службу в пограничных войсках КГБ СССР, лейтенант запаса.

В 1986 году окончил философский факультет МГУ, кафедра «научный коммунизм».

В 1989 —2011 гг. — преподаватель МГУ им. Ломоносова на факультетах философии и политологии, а так же в МГИМО МИД РФ и Университете Высшая школа экономики.

В 1986-1989 гг. преподавал общественные дисциплины в Дубненском филиале МИРЭА, являлся членом неформального политического клуба «Демократическая перестройка», член движения «Демократическая Россия». Сергей Марков: В случае победы Байдена политика США будет менее антироссийской © РИА Новости, Нина Зотина

С 1990 г. работает в качестве консультанта-эксперта по политическим вопросам ряда российских и международных организаций: Национального демократического института международных отношений (США 1990-1999 года), Московского центра Карнеги (1994-1999 года) и других.

В 1999 году создал и возглавил Институт политических исследований в Москве, а также основал международный экспертно-политический форум «Форос».

В 2001 году стал главным редактором «Иносми.Ru», председателем оргкомитета «Гражданского форума», который прошел в Кремле при участии президента РФ Путина В.В.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и прав человека, координатор клуба «Гражданские дебаты».

В 2007-2011 гг. — депутат Государственной Думы РФ пятого созыва от партии «Единая Россия».

Заместитель председателя комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, член Генерального совета партии «Единая Россия», а также член постоянной делегации Государственной Думы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). «Как я заболел и что понял»: политолог Сергей Марков рассказал, как борется с коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

Член Совета по внешней и оборонной политике, член правления Российской ассоциации политических наук, член оргкомитета компании «Покупайте российское», президент Центра защиты граждан России за рубежом и поддержки соотечественников.

В 2009-2012 гг. включен в состав Комиссии при Президенте России по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

В 2011 г. назначен на должность проректора РЭУ им. Г.В. Плеханова по связям с государственными органам и общественными организациями.

6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в президенты РФ и действующего премьер-министра Владимира Путина.

С 2015 года — председатель Общественного совета Ростуризма. «Это политически безграмотная и ущербная для России позиция». Марков призвал не отождествлять Украину и репрессивный киевский режим © пресс-служба президента Украины

С 2017 года — генеральный секретарь Российско-турецкого общественного форума.

С 2017 года — член Общественной палаты Cоюзного государства Россия-Беларусь.

Участник общественно-политических программ на радио и телевидении.