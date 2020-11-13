Президент РФ Владимир Путин круглосуточно работал над прекращением конфликта в Карабахе, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 13 ноября

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati

«Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина», — приводит его ответ РИА Новости.

Песков рассказал, что «Путин сидел на телефонах, это были разговоры и с Алиевым, и с Пашиняном», и «это длилось не один день».

Пресс-секретарь главы российского государства не стал комментировать общественную реакцию в Баку и Ереване на исход конфликта, назвав при этом «мудрым» решение Баку и Еревана остановить боевые действия.