Отмечается, что с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один человек потерял работу.
«Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными», — говорится в отчете.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии. Также заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все они находятся на самоизоляции.
Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом на Украине ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.