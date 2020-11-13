53-летний Гарфилд заразился коронавирусом в феврале 2020 года во время путешествия в Италию, где он катался на горных лыжах. Тогда информация о новом вирусе только начала появляться в СМИ, и мужчина не обратил на нее должного внимания.
Он почувствовал себя плохо еще во время поездки. Вернувшись в Лос-Анджелес, он обратился к семейному врачу. Мужчине сделали тест на коронавирус — он оказался положительным.
Гарфилда госпитализировали с жалобами на затрудненное дыхание и боль в легких, через два дня его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
У пациента начались осложнения: резко упало давление, развились сепсис, полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция. Шансы на выживание составляли 1 к 100.
В апреле мужчину перевели в обычную палату. За время болезни он похудел на 22 кг, три пальца на ногах почернели, а верхние фаланги восьми пальцев рук ему ампутировали — ткани в них отмерли из-за проблем с кровообращением.
Гарфилда выписали из больницы спустя 64 дня после госпитализации. По словам мужчины, он ежедневно тренируется и восстанавливает форму, чтобы снова встать на лыжи.