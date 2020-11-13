Один из первых заболевших COVID-19 жителей США Грегг Гарфилд потерял из-за болезни восемь пальцев. Об этом на днях сообщило издание People

53-летний Гарфилд заразился коронавирусом в феврале 2020 года во время путешествия в Италию, где он катался на горных лыжах. Тогда информация о новом вирусе только начала появляться в СМИ, и мужчина не обратил на нее должного внимания.

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Гарфилда госпитализировали с жалобами на затрудненное дыхание и боль в легких, через два дня его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У пациента начались осложнения: резко упало давление, развились сепсис, полиорганная недостаточность и стафилококковая инфекция. Шансы на выживание составляли 1 к 100.

В апреле мужчину перевели в обычную палату. За время болезни он похудел на 22 кг, три пальца на ногах почернели, а верхние фаланги восьми пальцев рук ему ампутировали — ткани в них отмерли из-за проблем с кровообращением.

Гарфилда выписали из больницы спустя 64 дня после госпитализации. По словам мужчины, он ежедневно тренируется и восстанавливает форму, чтобы снова встать на лыжи.