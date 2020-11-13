Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в стране нельзя легализовать короткоствольное оружие. Об этом он рассказал 12 ноября в комментарии каналу «Украина 24»

По словам Геращенко, главным аргументом против легализации может стать вероятность случайных смертей. Оружие и двойное гражданство. Зеленский рассказал, о чем могут быть следующие опросы © пресс-служба президента Украины

«У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий референдум, где поставим вопрос — разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать», — сказал он.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил за легализацию оружия для украинцев. По его словам, бандит оружие всегда найдет, а честный человек себя защитить не сможет. При этом он подчеркнул, что должен быть строгий контроль и учет.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось легализовать оружие. По мнение главы государства, этот вопрос несвоевременен. При этом в октябре этого года он допустил, что в рамках общенациональных опросов у украинцев могут спросить их мнение по этой теме.