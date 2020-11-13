Левшин болел панкреатитом (воспаление поджелудочной железы) с 2016 года, одно время артист утверждал, что болезнь удалось победить, но в итоге она возобновилась, пришлось провести серию операций, которые артист не пережил.
«Сегодня утром не стало нашего друга Филиппа Левшина — остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. У Филиппа осталась только мама.», — написал Царенок.
Филипп Левшин участвовал в кастинге песенного шоу «Х-фактор» в 2011 году, где после отказа судей, послал их и звукорежиссера.
На своей странице в Instagram Левшин указывал, что является автором песен Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, МакSим и Мити Фомина.
Последняя публикация артиста в Instagram датируется 3 октября, тогда Левшин сам себя поздравил с днем рождения.