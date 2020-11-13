В Киеве в возрасте 28 лет умер украинский певец и композитор Филипп Левшин. Артист не смог справиться с болезнью, которая мучила его последние годы. О смерти молодой звезды 13 ноября сообщил пиарщик Андрей Царенок у себя в Facebook

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«Сегодня утром не стало нашего друга Филиппа Левшина — остановилось сердце. Он был талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. У Филиппа осталась только мама.», — написал Царенок.

Филипп Левшин участвовал в кастинге песенного шоу «Х-фактор» в 2011 году, где после отказа судей, послал их и звукорежиссера.

На своей странице в Instagram Левшин указывал, что является автором песен Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Григория Лепса, МакSим и Мити Фомина.

Последняя публикация артиста в Instagram датируется 3 октября, тогда Левшин сам себя поздравил с днем рождения.