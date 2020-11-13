Украинский продюсер и музыкант Алексей Потапенко, поющий под псевдонимом Потап, рассказал, что готовит новый проект, который будет вне его привычных произведений и даже сравнил себя с рэпером Моргенштерном. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Instagram 13 ноября

Каменских показала то, что не показывала никогда — видео © Настя Каменских/Инстаграм

«Кашлянул?», «С Бузовой будет дуэт?», «Если когда-то будет дуэт с Моргенштерном, то я больше не знаю кого мне слушать», «Ты можешь быть крутым, репером, да кем угодно, но бабушкин ковер на крутость не променяешь», — ответили фанаты.

Про ковер, на фоне которого Потап регулярно фотографируется, музыканту пишут почти под каждым постом, он вызывает у поклонников неподдельные эмоции: одни ностальгируют по тем временам, когда ковры были в каждом доме, другие критикуют неразборчивость артиста, но Потапенко верен своему выбору.

Моргенштерн (по паспорту Алишер Моргенштерн) — российский рэп-исполнитель. Музыкант известен своим крутым нравом и часто агрессивным поведением, но это не мешает ему быть финансово успешным. Он признался, что за первое полугодие 2020 года заработал порядка 100 миллионов рублей. В сети Instagram у исполнителя 5,8 миллионов подписчиков.