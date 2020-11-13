Польский президент, премьер-министр и глава правящей партии являются лишь чиновниками низкого ранга в американском аппарате власти в Польше и Европе. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас Анджей Дуда поздравил Джо Байдена не с победой на выборах, а с «успешной президентской кампанией», да еще и упомянул об ожидании решения коллегии выборщиков.

Эксперт отметил, что британский офицер эпохи колониализма не стал бы сообщать своему слуге-индусу, кто именно взошел на трон Англии, и точно так же ничего важного ныне не говорят полякам, несмотря на якобы союзнический статус Польши для Америки.

«Они договорятся в Вашингтоне между собой, пришлют нового посла, и тогда пан Дуда и пан Качиньский будут докладывать новым господам. До этого ни их желания, ни сомнения никого не интересуют. А что с чисто имиджевой и дипломатической точки зрения это дискредитация — ну, так этим господам не впервой», — категоричен Рэнкас.

Хорошо еще, подчеркнул собеседник издания, что польское руководство не поздравило Дональда Трампа, учитывая позицию средств массовой информации, подконтрольных правительству Польши и правящей партии «Право и справедливость» (ПиС).

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