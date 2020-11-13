Мелитопольская черешня, а также коровья и овечья гуцульская брынза получат правовую охрану в Европейском союзе как защищенные географические объекты. Об этом сообщает РИА Мелитополь 13 ноября

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«Украина заявила о намерении получить в Европейском союзе правовую охрану для трех новых географических обьектов Украины, зарегистрированных в соответствии с европейскими стандартами», — говорится в сообщении ведомства.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Романишина, этот европейский шаг на встречу украинским производителям — возможность выхода на рынок Евросоюза, где цены на товары выше, а значит и рентабельность будет выше.

В министерстве также отметили, что в будущем году Украина планирует получить географические названия для местных орехов, меда и вина.