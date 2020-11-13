В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что это позволит повысить рентабельность продукции и привлечет внимание туристов.
«Украина заявила о намерении получить в Европейском союзе правовую охрану для трех новых географических обьектов Украины, зарегистрированных в соответствии с европейскими стандартами», — говорится в сообщении ведомства.
По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Романишина, этот европейский шаг на встречу украинским производителям — возможность выхода на рынок Евросоюза, где цены на товары выше, а значит и рентабельность будет выше.
В министерстве также отметили, что в будущем году Украина планирует получить географические названия для местных орехов, меда и вина.