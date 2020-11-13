Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая её с Венгрией и даже Белоруссией. С другой стороны, в 2019-м он обещал, что в случае его избрания президентом США «дни тирании Путина закончатся», а в давлении на Россию Польша является весьма эффективным инструментом США.
Условно говоря, считает эксперт, враг должен быть уже под Москвой, чтобы русские отбросили свою пассивность (иногда называемую оборонительной стратегией, иногда добродушием, а иногда чрезмерным славянским оптимизмом) и бросились в последний решительный бой.
«На самом деле куда более серьезная угроза для России — это мягкое проникновение Запада, которое снова даст ложные заверения в том, что длительное сосуществование без соперничества с ним возможно. Это снижает беспокойство простых граждан, но у элит снова возникает соблазн вернуться к слиянию с финансистами Запада, что мы помним по печально известным временам всевластия российских олигархов», — указал Рэнкас.
Ясные ситуации показывают не только друзей, но и противников, а иногда лучше называть друг друга своими именами, чем притворяться союзниками, озабоченными благосостоянием другу друга, заключил собеседник издания.
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