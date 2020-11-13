Победа Джо Байдена на президентских выборах в США пойдет на пользу России, поскольку русский народ способен совершить великие дела только в ситуации неминуемой опасности. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас

Условно говоря, считает эксперт, враг должен быть уже под Москвой, чтобы русские отбросили свою пассивность (иногда называемую оборонительной стратегией, иногда добродушием, а иногда чрезмерным славянским оптимизмом) и бросились в последний решительный бой.

«На самом деле куда более серьезная угроза для России — это мягкое проникновение Запада, которое снова даст ложные заверения в том, что длительное сосуществование без соперничества с ним возможно. Это снижает беспокойство простых граждан, но у элит снова возникает соблазн вернуться к слиянию с финансистами Запада, что мы помним по печально известным временам всевластия российских олигархов», — указал Рэнкас.

Ясные ситуации показывают не только друзей, но и противников, а иногда лучше называть друг друга своими именами, чем притворяться союзниками, озабоченными благосостоянием другу друга, заключил собеседник издания.

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