Одессит, бывший участник дуэта «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин анонсировал новую песню, которую решил посвятить самому радостному событию для многих людей - беременности. Отрывок трека артист опубликовал в Instagram 12 ноября

«Две полоски! Прощай животик плоский! Пишем новый альбом!», — написал певец у себя в сети.

Костюшкин, Тарзан и Галустян устроили необычное соревнование - видео © Стас Костюшкин/Инстаграм

«Эту х…ю кто-то слушает?», «Взрослый мужик такую херь поет капец!», «Детский сад, конечно!», «Хрень полная… как и всегда», «Надо же петь такую хрень? Дрыгаетесь как малолетка, просто ужас», — оценили подписчики новое творение Костюшкина.

Стас Костюшкин трижды был женат. Отношения с первой супругой Марианной продлились 15 лет, но детей у пары не было. Девушка оставила тогда еще никому не известного Костюшкина как бесперспективного.

Со второй женой Ольгой певец прожил 3 года, в браке родился сын, но артист ушел к другой. Новой избранницей Костюшкина стала Юлия Клокова чемпионка России по акробатике. Вместе они уже 14 лет, у пары двое сыновей.