Только дурак, слепой или лжец может сегодня утверждать, что президентство Дональда Трампа было выгодно для Польши. К сожалению, эти четыре года превзошли все самые худшие ожидания и прогнозы. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Ренкас: Первой жертвой Байдена на Украине может стать Зеленский, а не Донбасс © vk.com, Конрад Ренкас

Эксперт отметил, что поляки могли ожидать экономического угнетения, а на практике достигли уровня колониальной эксплуатации, чем способствовали долгосрочное соглашение об импорте американского сжиженного природного газа, а также фактическое освобождение американских корпораций в Польше не только от робких попыток фискальной системы взыскать с них налоги, но и от любого повседневного контроля.

Он также посетовал, что Варшава не только согласилась нести дополнительные расходы по содержанию армии США на своей территории, но и фактически исключила американских солдат и персонал в Польше из-под юрисдикции польской судебной системы, причем, по его словам, подобные привилегии в последний раз имели в Польше нацисты во время Второй мировой войны.

«Мы предполагали более явный акцент на политическом доминировании, но в наших худших мечтах мы не ожидали такой полосы унижений: от президента Республики Польша, стоящего, как школьник, у стола президента Трампа, до регулярной порки правительства Польши через Твиттер присланной нам в роли посла-губернатора доминатрикс», — категоричен Рэнкас.

Одним словом, в награду за свою верную службу США и безграничную, хотя и одностороннюю, любовь к Трампу, выраженную в инициативе создания в Польше «Форта Трамп», политический класс Польши получил дополнительные и публичные унижения от американцев, заключил собеседник издания.

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