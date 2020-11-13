Настоящая стабилизация для России и самого белорусского государства настанет с приходом к власти нового главы Белоруссии и проведением политической реформы, написанной не под диктовку Лукашенко. Об этом рассказал известный российский политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Можно спорить, протестуют ли против Лукашенко 40 или 70%, но ясно, что это не кучка диссидентов. Это все равно миллионы из 9 млн жителей Белоруссии», — подчеркнул Третьяков.

Тем не менее, добавил политолог, сама по себе белорусская оппозиция никакой власти взять не может, никакой поддержки общества не имеет, и она добивается своих целей только через негативное отношение к Лукашенко.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.