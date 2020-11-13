Рассматривался вариант, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уйдет со своего поста до или сразу после Нового года. Но ему помогла победа Джо Байдена на американских выборах. Об этом рассказал известный российский политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«А тут Россия как раз вовремя атомную станцию построила и якобы вторую собирается строить. Зачем Белоруссии две атомные станции, когда и с продажей энергии с первой возникли проблемы, хотя и политические? Ясно, что две гигантские АЭС на 9 млн жителей — нонсенс. Видимо, это рекламно-пропагандистский шаг. Ведь Александр Григорьевич, открывая АЭС, построенную по российскому проекту и за российский кредит, заявил о том, что Белоруссия стала атомной державой. Хотя словосочетание «атомная держава» имеет несколько иной смысл», — указал Третьяков.

Таким образом, в руки к Лукашенко поплыли если не козыри, то довольно сильные карты, он получил фору во времени и в силу своей политической и человеческой хитрости попытается этим воспользоваться, для того чтобы весь пятилетний срок отсидеть на посту президента, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.