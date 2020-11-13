Эксперт отметил, что инаугурация Байдена будет только в январе, назначение новой администрации будет еще позже и Америке сейчас будет не до Белоруссии.
«А тут Россия как раз вовремя атомную станцию построила и якобы вторую собирается строить. Зачем Белоруссии две атомные станции, когда и с продажей энергии с первой возникли проблемы, хотя и политические? Ясно, что две гигантские АЭС на 9 млн жителей — нонсенс. Видимо, это рекламно-пропагандистский шаг. Ведь Александр Григорьевич, открывая АЭС, построенную по российскому проекту и за российский кредит, заявил о том, что Белоруссия стала атомной державой. Хотя словосочетание «атомная держава» имеет несколько иной смысл», — указал Третьяков.
Таким образом, в руки к Лукашенко поплыли если не козыри, то довольно сильные карты, он получил фору во времени и в силу своей политической и человеческой хитрости попытается этим воспользоваться, для того чтобы весь пятилетний срок отсидеть на посту президента, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.