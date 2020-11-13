Никол Пашинян прорвался к власти в Армении весной 2018 года на очень схожих с лукашенковскими, только более акцентированных и учитывающих особенности армянской ситуации лозунгах. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Карабахский урок для Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

Эксперт напомнил, что в те годы Армения устала жить в полублокаде, с выигранной войной за Карабах, но недостижимым миром, участие Еревана в постсоветских интеграционных механизмах не принесло советской зажиточности.

А поскольку большая часть связанных с Россией надежд в том виде, в каком они представлялись армянскому обществу, не оправдались, общество постепенно стало склоняться к мысли, что не решённые Россией проблемы решит для Армении Запад, пояснил он.

«Пашинян на этом ловко сыграл. Обвиняя в коррупции враждебных ему армянских политиков, он обвинял и их российских партнёров. Он обещал, что с изменением внешнеполитических приоритетов Европа сделает для Армении то, чего не сделала Россия (как в смысле экономического развития, так и в части закрепления за Арменией всех занятых ею в 1990-е территорий). Не знаю, поверили ли ему армяне, но попробовать не отказались», — написал Ищенко в статье «Карабахские уроки для Лукашенко».

При этом армянские политики, как и армянское общество (точно так же, как Лукашенко и его сторонники в Белоруссии), считали, что ничем не рискуют, поскольку если с Западом не получится добиться своих целей, то Россия все равно будет безоговорочно поддерживать Ереван, но их ожидания не оправдались, добавил политолог.