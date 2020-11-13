Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект № 4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия. Авторами документа выступили премьер Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Как бы там ни было, отметил эксперт, на улицах Киева даже встречаются машины с российскими номерами.
«Кроме того, никто не отменял того, что у многих россиян в Украине остаются родственники, и они вынуждены ездить по семейным делам. И эти люди действительно могут оказаться в ситуации заложников», — отметил Золотарёв.
Политолог добавил, что никаких созидательных целей этот законопроект не преследует, никаких проблем государства не решает, и служит он исключительно для поддержания градуса напряжения и формирования образа врага.
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