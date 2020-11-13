Несмотря на политическую обстановку, Украину в своих личных целях посещают десятки, если не сотни тысяч россиян. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Денис Шмыгаль и народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Как бы там ни было, отметил эксперт, на улицах Киева даже встречаются машины с российскими номерами.

«Кроме того, никто не отменял того, что у многих россиян в Украине остаются родственники, и они вынуждены ездить по семейным делам. И эти люди действительно могут оказаться в ситуации заложников», — отметил Золотарёв.

Политолог добавил, что никаких созидательных целей этот законопроект не преследует, никаких проблем государства не решает, и служит он исключительно для поддержания градуса напряжения и формирования образа врага.

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