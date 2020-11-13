Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично ежедневно рассказывать о событиях в стране, потому что СМИ дают слишком много негативных новостей. Он заявил об этом 13 ноября в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале

Больной COVID-19 Зеленский рассказал о самочувствии - видео © president.gov.ua Михаил Подоляк сообщил, что главе государства планируют создать именной видеоблог для коммуникации с украинцами.

«Хороших новостей на каналах наших разных бизнесменов и влиятельных политиков или нет, или позитив превращается в негатив. Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное — без вранья», — сказал Зеленский.

О болезни Зеленского стало известно в начале недели. Положительный тест на вирус получил также глава офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также несколько министров. Ермак и Зеленский проходят лечение в киевской больнице Феофания.