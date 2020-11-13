Политолог, член президиума оргкомитета партии «Союз» Дмитрий Семченко в интервью изданию Украина.ру рассказал, кто в Белоруссии заинтересован в интеграции с Россией

«Безусловно, заинтересованы те, кто может улучшить или как минимум сохранить свое положение и благосостояние благодаря активной интеграции, или те, кто имеет реальные риски потерять свою работу или бизнес при развале страны и переходе на западный "либеральный капитализм". Поэтому объективно людей, которым выгодна интеграция, однозначно подавляющее большинство в нашей стране. А главное, в ней нет отрицательных рисков», — отметил эксперт.

Дмитрий Семченко: С белорусской молодежью все не так печально, как кажется © предоставлено Дмитрием Семченко

«Например, было удивительно видеть среди протестующих некоторых рабочих завода, выпускающего в основном колесные шасси для российских стратегических ракетных комплексов. Где будут работники этого завода в либерально-западной экономике? Слава Богу, что таких неосознанных оказалось меньшинство, ведь большая часть предприятий завязана на экспорт и кооперацию с Россией», — добавил Семченко.

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