«Безусловно, заинтересованы те, кто может улучшить или как минимум сохранить свое положение и благосостояние благодаря активной интеграции, или те, кто имеет реальные риски потерять свою работу или бизнес при развале страны и переходе на западный "либеральный капитализм". Поэтому объективно людей, которым выгодна интеграция, однозначно подавляющее большинство в нашей стране. А главное, в ней нет отрицательных рисков», — отметил эксперт.
При этом, по его мнению, не все осознают реальность выгоды интеграции и могут находиться «в плену эмоционально-политических иллюзий».
«Например, было удивительно видеть среди протестующих некоторых рабочих завода, выпускающего в основном колесные шасси для российских стратегических ракетных комплексов. Где будут работники этого завода в либерально-западной экономике? Слава Богу, что таких неосознанных оказалось меньшинство, ведь большая часть предприятий завязана на экспорт и кооперацию с Россией», — добавил Семченко.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.