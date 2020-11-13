По его словам, в Грузии надеются, что Байден будет поддерживать международные организации и поставит вопрос о расширении НАТО.
«Другие считают, что все останется как есть. Я склоняюсь к этому мнению. Разговаривать о расширении НАТО — это старая сказка. Никто ради Грузии не собирается воевать с Россией, а Россия воспринимает расширение НАТО в штыки и рассматривает это как вторжение в территорию, которая для нее жизненно важна», — сказал эксперт.
Ожидать чего-то сногсшибательного не следует, возможно, будет больше критики по отношению к правительству, требования большей демократизации, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения».