В Грузии многие рады победе Джо Байдена, потому что надеются, что он будет более настойчив по отношению к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Трамп-2024: президент США готов уйти, но он вернется © AP, Alex Brandon

«Другие считают, что все останется как есть. Я склоняюсь к этому мнению. Разговаривать о расширении НАТО — это старая сказка. Никто ради Грузии не собирается воевать с Россией, а Россия воспринимает расширение НАТО в штыки и рассматривает это как вторжение в территорию, которая для нее жизненно важна», — сказал эксперт.

Ожидать чего-то сногсшибательного не следует, возможно, будет больше критики по отношению к правительству, требования большей демократизации, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения».