Американские элиты хотят дисциплинировать Европу и сделать так, чтобы она во всем слушалась США, считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, немцы в восторге от того, что на прошедших президентских выборах в США большинство голосов набрал Джо Байден.

«Германская элита считает, что при Байдене сейчас будут безоблачные отношения, считает его человеком мультикультурализма, что при нем возобновится сотрудничество в рамках международных организаций и что он вновь будет воспринимать Германию как главного партнера Америки в Европе», — сказал эксперт.

Александр Рар: Европа не интересует Америку даже в качестве плацдарма © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Дело было не только в самом Трампе, который относился к Европе чуть ли не как к конкуренту. Это американские элиты изменили точку зрения на европейцев. Они хотят Европу дисциплинировать. Европа должна Америку во всем слушаться», — подчеркнул Рар.

Политолог отметил, что Германия, возможно, начнет в чем-то быстрее договариваться с США, однако возврата к мирным трансатлантическим отношениям уже не будет.

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