По его словам, немцы в восторге от того, что на прошедших президентских выборах в США большинство голосов набрал Джо Байден.
«Германская элита считает, что при Байдене сейчас будут безоблачные отношения, считает его человеком мультикультурализма, что при нем возобновится сотрудничество в рамках международных организаций и что он вновь будет воспринимать Германию как главного партнера Америки в Европе», — сказал эксперт.
При этом, по его мнению, безоблачных отношений между США и Германией все же не будет.
«Дело было не только в самом Трампе, который относился к Европе чуть ли не как к конкуренту. Это американские элиты изменили точку зрения на европейцев. Они хотят Европу дисциплинировать. Европа должна Америку во всем слушаться», — подчеркнул Рар.
Политолог отметил, что Германия, возможно, начнет в чем-то быстрее договариваться с США, однако возврата к мирным трансатлантическим отношениям уже не будет.
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