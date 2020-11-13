Если Байден действительно хочет исправить отношения с Европой и укрепить трансатлантическое единство, ему нельзя вводить санкции против Германии и «Северного потока – 2», считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, Джо Байден не будет напрямую ссориться с Германией.

«Он не будет вводить жесткие санкции против немецких фирм, чтобы окончательно не испортить отношения с европейцами. Тем более что Германия опротестовала санкции Трампа и дала понять, что она в этом вопросе отступать не будет», — отметил Рар.

Александр Рар: Европа не интересует Америку даже в качестве плацдарма © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Я искренне думаю, что и Трамп не хотел напрямую вводить санкции против Германии и давить на Россию в этом вопросе. Но в Америке есть «глубинное государство», истеблишмент и лоббисты нефтегазовых компаний, которые давили на американскую власть, чтобы она эти санкции проводила», — добавил он.

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