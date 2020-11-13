По мнению эксперта, Джо Байден не будет напрямую ссориться с Германией.
«Он не будет вводить жесткие санкции против немецких фирм, чтобы окончательно не испортить отношения с европейцами. Тем более что Германия опротестовала санкции Трампа и дала понять, что она в этом вопросе отступать не будет», — отметил Рар.
Политолог также подчеркнул, что не все в этой ситуации зависит от президента.
«Я искренне думаю, что и Трамп не хотел напрямую вводить санкции против Германии и давить на Россию в этом вопросе. Но в Америке есть «глубинное государство», истеблишмент и лоббисты нефтегазовых компаний, которые давили на американскую власть, чтобы она эти санкции проводила», — добавил он.
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