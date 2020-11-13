Солистка украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская пошутила над тем, как проводит вечера и выложила 11 ноября в Instagram фото, иллюстрирующее ее внесценическую жизнь

«Романтический ужин с любимым. Любимого арендовала, ужин готовила сама», — подписала новую запись в соцсети Каминская.

Травести-дива Монро предложила украинцам занятие на карантин © Instagram, monritta

«Хороший любимый, главное никогда и слова плохого не скажет», «Вижу кошку, ставлю лайк», «Вы как всегда, юмор на высоте», «Самый честный и внимательный собеседник», «Прям моя жизнь», «Кажется любимый заглядывается на Ваш ужин», — пошутили в ответ подписчики.

Несколько дней назад Сартистка заявила, что хотела бы начать сольную карьеру и остаться одна на сцене. Желание сбылось пока не целиком, в одиночестве певица пока что периодически проводит вечера.

Группу «НеАнгелы» основал продюсер Юрий Никитин в 2006 году, до сих пор участницами коллектива остаются Слава Каминская и Вика Смеюха.

За 14 лет совместной работы артистки записали 4 альбома. В числе самых популярных песен коллектива композиция «Киев-Москва» о любви, которой не мешают ни расстояние, ни границы.