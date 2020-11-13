Большинство представителей польской диаспоры в США в ходе президентских выборов проголосовало за Дональда Трампа, поскольку поляки довольно консервативны. Об этом рассказал бывший депутат Сейма Польши и Европейского парламента Анджей Запаловский в интервью изданию Украина.ру

Ищенко объяснил, как поведут себя Украина, Прибалтика и Польша после ослабления Америки © Арина Тихомирова/Украина.ру Джо Байден в ходе предвыборной кампании называл Польшу в числе авторитарных режимов в Восточной Европе, сравнивая её с Венгрией и даже Белоруссией. С другой стороны, в 2019-м он обещал, что в случае его избрания президентом США «дни тирании Путина закончатся», а в давлении на Россию Польша является весьма эффективным инструментом США.

Что касается польских политиков, отметил эксперт, правящая партия «Право и справедливость» сделала ставку на Трампа, а оппозиционная «Гражданская платформа» — на Байдена.

«Это идеологическая борьба, а не программная. Хотя всё ещё действующий президент США консервативен в своих взглядах, как и польские власти, он в первую очередь заботится об интересах американцев», — указал Запаловский.

Политик отметил, что председатель ПиС Ярослав Качиньский выбрал безальтернативный союз с США, результатом которого стало создание военных баз этого государства в Польше, однако американцы не вложили серьезные инвестиции в польскую оборонную промышленность и не предоставили каких-либо существенных новых технологий.

Для повышения безопасности Польши нужны не иностранные солдаты на нашей территории, а современная техника, которую американцы могли бы предоставить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.