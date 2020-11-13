После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. Тем временем в Ереване проходят массовые акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна.
Эксперт отметил, что это соглашение заключено в кризисных условиях для того, чтобы предотвратить бойню, но в качестве фундамента для урегулирования конфликта оно не очень годиться, поскольку, в том числе, не предусматривает будущий статус региона.
«Оно не предусматривает статус Арцаха, а это чрезвычайно сложно. Азербайджан не был готов идти на уступки даже до войны, а теперь у него вообще мало мотивации. Будет сложно, но посмотрим, как будет дальше», — указал Искандарян.
В любом случае, добавил политолог, после того как будет осуществлена передача территорий, которые по договору должны отойти азербайджанской стороне, на оставшихся под управлением НКР территориях будет каким-то образом нормализоваться жизнь.
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