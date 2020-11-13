Для армянской стороны соглашения по Карабаху нельзя назвать капитуляцией, поскольку не было сдачи на милость победителю, а в данном же случае есть какие-то условия, хоть и не самые благополучные. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: кто он © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк Никола Пашиняна.

Эксперт отметил, что это соглашение заключено в кризисных условиях для того, чтобы предотвратить бойню, но в качестве фундамента для урегулирования конфликта оно не очень годиться, поскольку, в том числе, не предусматривает будущий статус региона.

«Оно не предусматривает статус Арцаха, а это чрезвычайно сложно. Азербайджан не был готов идти на уступки даже до войны, а теперь у него вообще мало мотивации. Будет сложно, но посмотрим, как будет дальше», — указал Искандарян.

В любом случае, добавил политолог, после того как будет осуществлена передача территорий, которые по договору должны отойти азербайджанской стороне, на оставшихся под управлением НКР территориях будет каким-то образом нормализоваться жизнь.

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