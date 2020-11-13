На фотографии певица в нижнем белье и халате, который она приоткрыла, чтобы показать свои формы. Во время беременности артистка серьезно набрала в весе, но сейчас поделилась достижениями на пути к возвращению первоначальной фигуры.
«Я долго не решалась на этот пост, на это фото. После рождения малышки я себе не очень нравлюсь. Набрала лишнее, одеваться особенно некуда. Возможно, это будет мини-исповедь кормящей мамы или психотерапия для самой себя», — подписала фото Карпа.
По словам артистки, раньше она любила красивое кружевное белье. И действительно, до беременности Instagram девушки обиловал пикантными снимками, но все изменилось и теперь львиная доля публикаций посвящена ребенку.
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Я довго не наважувалась на цей пост, на це фото… якось після народження малечі, я собі не дуже подобаюсь… набрала зайве, одягатись- особливо нема куди, хіба що зйомка чи інтерв‘ю, ну а це робота, це треба… та, зрештою справа навіть не в подіях, і не в часі, а в бажанні,- от не було його, та й все))) А я знаю, «кота за вуха тягти не варто», тому чекала слушного часу) Може це буде така міні сповідь годуючою матусі, а може психотерапія для самої себе) Я завжди любила красиву білизну… у моєму гардеробі її було дуже багато- різного кольору та фасону; Перед народженням Злати, вистарчило розуму забігти в масмаркет та придбати комплект, що складався з двох бьюсгалтерів з відчіпними лямочками (такі як для годування),звичайно вони були прості — як і по тканині, так і по пошиттю) Чесно думала, що особливо ними не скористаюсь) не знаю, що я тоді собі думала… але ці дві одиниці зайшли майже на дев’ять місяців)) Карл, як так??? Один ношу, другий підсихає від прання, і так по колу… і це я? Та, в якої гора з вершком тієї білизни))) і сміх, і гріх.. Не було бажання… які кружева, які корсети, яка прозорість… Ви про що?)! Не знаю, як в інших дівчаток, але в мене було так… годування малечі грудьми це дуже потрібний та важливий момент, але водночас не простий))) Не знаю, що особливого відбулось… але таки, щось змінилось))) З’явивилось бажання,- спочатку приміряти, потім поносити, а тепер розумію, що любов до красивої білизни відроджується з космічною швидкістю🤪🤪🤪 П.с. А ще відкрила для себе, що білизна для годуючих матусь вона має бути не просто практична та зручна, а повинна бути ще й КРАСИВА!!! Тоді і бажання нікуди не пропаде) і
Наталка Карпа — заслуженная артистка Украины, ее супруг Евгений Терехов — участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В декабре 2019 у пары родилась дочь.