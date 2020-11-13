Украинская певица Наталка Карпа поделилась с подписчиками сокровенным: впервые за долгое время после рождения дочери артистка решилась показать, как теперь выглядит ее тело и опубликовала снимок в полуобнаженном виде 11 ноября в Instagram

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«Я долго не решалась на этот пост, на это фото. После рождения малышки я себе не очень нравлюсь. Набрала лишнее, одеваться особенно некуда. Возможно, это будет мини-исповедь кормящей мамы или психотерапия для самой себя», — подписала фото Карпа.

По словам артистки, раньше она любила красивое кружевное белье. И действительно, до беременности Instagram девушки обиловал пикантными снимками, но все изменилось и теперь львиная доля публикаций посвящена ребенку.

Наталка Карпа — заслуженная артистка Украины, ее супруг Евгений Терехов — участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В декабре 2019 у пары родилась дочь.