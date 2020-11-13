Минские соглашения представляют собой способ принуждения Украины к вменяемости. Джо Байден, оказавшись в Белом доме, сделает все, от него зависящее, чтобы на Минские соглашения наплевать и забыть, считает собеседник издания.
«В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине. Ибо громадное большинство граждан Украины — русские. Не по записям в паспорте, унаследованным с советских времен, а по родному языку, не просто усвоенному с молоком матери, а постоянно используемому в повседневном общении. Собственно, сама идея украинства — это идея переформатирования русских в антирусских», — сказал Анатолий Вассерман.
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По данным американских СМИ победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.