Минские соглашения выстроены так, что до тех пор, пока у власти в Киеве остаются террористы, они не смогут выполнить эти соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине. Ибо громадное большинство граждан Украины — русские. Не по записям в паспорте, унаследованным с советских времен, а по родному языку, не просто усвоенному с молоком матери, а постоянно используемому в повседневном общении. Собственно, сама идея украинства — это идея переформатирования русских в антирусских», — сказал Анатолий Вассерман.

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