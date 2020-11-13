В том числе демократы поддерживают торговцев информацией, в связи с чем на их стороне выступают медиамагнаты, интернет-магнаты и так далее.
«Демократы будут неизбежно продвигать свои лозунги в качестве идей, обязательных для всего мира, поскольку уже давно в интересах торговцев разрушение традиционных ценностей… С учётом всех этих обстоятельств с демократами договориться практически невозможно. Они требуют полной и безоговорочной капитуляции. По этому поводу вспоминается старинный анекдот: «Чем отличается еврейская мама от арабского террориста? С арабским террористом можно договориться», — рассказал эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.