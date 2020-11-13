Республиканская партия США по меньшей мере уже полвека отстаивает интересы производственников, а демократы — интересы торговцев, причем торговцев всем подряд. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

«Демократы будут неизбежно продвигать свои лозунги в качестве идей, обязательных для всего мира, поскольку уже давно в интересах торговцев разрушение традиционных ценностей… С учётом всех этих обстоятельств с демократами договориться практически невозможно. Они требуют полной и безоговорочной капитуляции. По этому поводу вспоминается старинный анекдот: «Чем отличается еврейская мама от арабского террориста? С арабским террористом можно договориться», — рассказал эксперт.

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По данным американских СМИ, победу на выборах президента США одержал кандидат от демократов Джо Байден. Трамп не признал свое поражение. Его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованием расследовать предполагаемые нарушения.